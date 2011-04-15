Суд отклонил иск Русала к Юнипро

Суд отклонил иск ПАО "Русал Братский алюминиевый завод" к ПАО "Юнипро". Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания по иску "Русал Братский алюминиевый завод" к "Юнипро", АО "Системный оператор", Ассоциации "Совет рынка", АО "Администратор торговой системы".



В качестве третьих лиц к спору были привлечены Министерство энергетики РФ, Ростехнадзор.



Ранее о привлечении к спору в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ходатайствовала Ассоциация "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики", ходатайство Ассоциации было удовлетворено. В своем исковом заявлении "Русал БРАТСК" требовало расторжения договора предоставления мощности (ДПМ) и взыскания с "Юнипро" неосновательного, по мнению истца, обогащения, в размере 174 млн руб. Рассмотрев спор по существу, суд постановил в удовлетворении исковых требований "Русал БРАТСК" отказать в полном объёме.



"Юнипро" (бывшее ОАО "Э.ОН Россия" или ОГК-4, ИНН 8602067092) зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургут. В состав компании входят пять электростанций общей мощностью 11.1 ГВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).



Уставный капитал - 25.219 млрд руб., номинал одной акции - 0.4 руб. 83.73% акций принадлежит Uniper SE (Германия).



Базовая чистая прибыль Юнипро по МСФО за 2018 год упала на 47.8% до 18.02 млрд руб. с 34.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.6% до 77.777 млрд руб. с 76.521 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 41.2% до 27.925 млрд руб. с 47.475 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за 2018 год упала на 37.37% до 18.873 млрд руб. с 30.134 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.75% до 81.315 млрд руб. с 79.136 млрд руб. Себестоимость продаж составила 60.149 млрд руб. против 57.28 млрд руб. (+5.01%). Прибыль до налогообложения сократилась на 37.4% до 23.015 млрд руб. с 36.763 млрд руб.



"AK&M" от 17.04.2019