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В Португалии возможны сбои в работе аэропортов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.
Вследствие начавшейся 16 апреля всеобщей забастовки перевозчиков топлива возможны сбои в работе автозаправочных станций, общественного транспорта и аэропортов, говорится в материалах ведомства.
"AK&M" от 17.04.2019