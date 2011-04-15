В Португалии возможны сбои в работе аэропортов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.



Вследствие начавшейся 16 апреля всеобщей забастовки перевозчиков топлива возможны сбои в работе автозаправочных станций, общественного транспорта и аэропортов, говорится в материалах ведомства.





"AK&M" от 17.04.2019