Mercedes отзывает 762 автомобиля в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 762 автомобиля марки Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, отзыву подлежат 739 автомобилей Mercedes-Benz X-CLASS (470), произведённых в период с января по декабрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств является автоматическая система экстренного вызова, которая может не функционировать. Из-за этого в случае аварии или другой экстренной ситуации, экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой. В этом случае экстренные службы не смогут быть направлены к автомобилю автоматической системой экстренного вызова. На транспортных средствах будет произведена кодировка SCN-кодирования в блоке управления Hermes.



Кроме того, отзыву подлежат 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter V-Class (447), реализованных в период с января 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или её части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле. На транспортных средствах будет произведена замена приборной панели.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 17.04.2019