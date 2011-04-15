Первая отечественная пентавакцина получила регистрацию Минздрава России

Первая отечественная пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу "пять уколов в одном" получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических испытаний. Об этом было объявлено на "Форуме регионов России. Здравоохранение", говорится в сообщении Ростеха.



Вакцина создана предприятием холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и предназначена для детей в возрасте 6 месяцев.



В ходе проведенных клинических исследований были доказаны безопасность и эффективность вакцины аАКДС-ГепB+Hib при профилактике пяти "детских" инфекций. По этим показателям новый препарат не уступает зарубежным аналогам. Раньше для вакцинации от перечисленных заболеваний требовалось делать несколько уколов, с появлением на рынке нового российского препарата потребуется всего один. Наличие в составе вакцины бесклеточного коклюшного компонента позволит прививать ею детей с хроническими заболеваниями.



Ещё одно преимущество новой вакцины НПО "Микроген" - снижение нагрузки на иммунитет, поскольку новый препарат содержит в два раза меньше столбнячного антигена и в полтора раза меньше дифтерийного, сохраняя иммунологическую активность, сопоставимую с зарубежными препаратами. Также в новой вакцине содержится в два раза меньше антигена гепатита В по сравнению с моновакцинами против этого заболевания. При этом новый препарат не имеет в своем составе мертиолята.



Включение новой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок позволит снизить стресс для младенцев и уменьшить количество визитов в поликлинику. Кроме того, переход на поливакцины создаст возможности для оптимизации графика прививок и охвата большего числа детей, в том числе имеющих противопоказания к введению цельноклеточной вакцины. Пентавакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", Уралвагонзавод.



"AK&M" от 17.04.2019