Инфляция за неделю, с 9 по 15 апреля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 9 по 15 апреля 2019 года, составила 0.1%, с начала апреля - 0.1%, с начала года - 1.9%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.1%, муку пшеничную - на 0.5%, колбасу вареную, рыбу мороженую, масло сливочное, молоко стерилизованное и вермишель - на 0.3%, консервы мясные, сыры, хлеб, печенье и соль - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.1%, в том числе на капусту белокочанную - 5.7%, морковь - 2.9%, помидоры - 2.6%, лук репчатый - 1.2%.



Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.5%, сахар-песок - на 0.3%, масло подсолнечное - на 0.2%. Огурцы стали дешевле на 5.9%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.5%.



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