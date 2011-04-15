ЦБ объявил учётную цену золота на 18 апреля - 2623.51 руб./г против 2651.50 руб./г на 17 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2623.51 руб./грамм
Серебро: - 30.84 руб./грамм
Платина: - 1817.40 руб./грамм
Палладий: - 2800.11 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
11.04 12.04 13.04 16.04 17.04
Золото 2715.75 2701.25 2688.57 2657.89 2651.50
Серебро 31.73 31.39 31.25 30.85 30.87
Платина 1854.48 1871.71 1864.77 1836.30 1834.10
Палладий 2884.75 2836.55 2839.68 2831.92 2829.64