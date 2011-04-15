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17/04/2019
16:22

ВЭБ Капитал вовлёк в хозяйственный оборот госактивы на 3 млрд руб.

Объём реализации федерального, муниципального имущества, а также имущества субъектов РФ по линии ООО "ВЭБ Капитал" (100%-е дочернее общество Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) в 2018 году составил более 3 млрд руб. Об этом AK&M сообщили в инвестиционной компании.

В основном это государственные активы, потребовавшие вовлечения в хозяйственный оборот - объекты недвижимости, пакеты акций, имущество третьих лиц с государственным участием.

Как говорится в годовом отчёте, проект которого в ближайшее время поступит на рассмотрение членам наблюдательного совета общества, инвестиционной компанией за 2018 год реализовано 16 объектов федерального имущества (14 объектов недвижимого имущества и два пакета акций).

В рамках соглашений о сотрудничестве с такими субъектами РФ, как Калининградская, Нижегородская области, Удмуртская Республика планируется реализовать муниципального имущества на сумму в несколько миллиардов руб.

Сотрудничество с Удмуртией в сфере управления государственной собственностью увенчалось крупнейшей в 2018 году для России сделкой на рынке региональной приватизации - продажей ПАО "Россети" всего имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети". Цена сделки составила 2.9 млрд руб. В результате, муниципалитет освободился от несвойственной функции управления электросетевым хозяйством, а электротранспортное городское предприятие передано эффективному собственнику, профильному стратегическому инвестору.

По словам генерального директора ВЭБ Капитала Сергея Пирогова, в рамках договоренностей о сотрудничестве с Тверской, Ярославской, Рязанской и Калужской областями предстоит реализовать муниципального имущества в объеме более 10 млрд руб.

Отметим также, что ВЭБ Капитал 9 апреля стал победителем отбора юридических лиц для организации от имени РФ продажи приватизируемого федерального имущества в отношении 100% акций от уставного капитала (3540500 штук) ОАО "Завод Рассвет" (Смоленская область). В 2018 году компания успешно реализовала 100% акций Башкирского завода имени Максима Горького в пользу крупнейшего аграрного холдинга России по производству сырого молока "Эко-Нива" с целью возведения на площадках в Белебеевском районе современного животноводческого комплекса.

Инвестиционная компания ООО "ВЭБ Капитал" является 100%-м дочерним обществом Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Основными направлениями деятельности являются: операционное управление проблемными и непрофильными активами ВЭБ.РФ; операционный мониторинг заемщиков государственной корпорации развития; разработка и осуществление кредитных, комплексных и дефолтных стратегий в отношении компаний-заемщиков всех отраслей; реализация приватизируемого федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества, имущества Группы ВЭБ.РФ. Генеральный директор Инвестиционной компании ООО "ВЭБ Капитал" - Сергей Пирогов.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.04.2019

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