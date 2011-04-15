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17/04/2019
16:36

На проспекте Андропова ограничено движение для строительства ТПУ "Технопарк"

В связи со строительством транспортно-пересадочного узла "Технопарк" в Москве ограничили движение транспорта на небольшом участке проспекта Андропова. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, до 25 августа 2019 года ограничения будут действовать на отрезке от дома 10 по проспекту Андропова до дома 8 по улице Трофимова.

Кроме того, до 15 мая нельзя проехать по дублёру проспекта Андропова от дома 1а до съезда на основной ход проспекта.


"AK&M" от 17.04.2019
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