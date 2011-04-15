Дорогу от платформы Остафьево в Щербинку начнут строить в этом году. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.



Автомобильная дорога соединит центр Щербинки с новой пригородной ж/д платформой Остафьево. По его словам, проектирование и строительство трассы начнётся до конца 2019 года.



"При сооружении дороги реконструируют улицы Новостроевская и Заводская в Щербинке, расширив их до четырёх полос - по две в каждую сторону, продлят трассу на юг до строящейся магистрали Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево", - сказал В.Жидкин.



Он добавил, что с реализацией проекта у жителей Щербинки улучшится доступность пригородных станций Курской железной дороги, в частности, платформы Остафьево, которая откроется в этом году, значительно сократится время выезда из районов города на Варшавское шоссе и новое перпендикулярное направление в сторону Троицка.



Длина дороги составит 2 км. Вдоль проезжей части обустроят тротуары, установят шумозащитные экраны и наружное освещение. Регулировать движение будут два светофора.



На трассе организуют маршруты общественного транспорта с пятью остановочными пунктами. На конечной остановке, в районе платформы Остафьево, оборудуют отстойно-разворотную площадку и автостоянку.



Разрешённая скорость движения составит 70 км в час. Открыть дорогу планируется в 2021 году.



Согласно Адресной инвестиционной программе столицы, до конца 2023 года в Новой Москве планируется ввести около 300 км дорог.



"AK&M" от 17.04.2019