В Тульской области отремонтируют участок автодороги "Дон". Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт дороги.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения М-4 "Дон", протяженность которой составляет 1540 км, идет от Москвы до Новороссийска через Воронежскую, Липецкую, Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Адыгею, а также Тульскую область. Именно здесь, в Ефремовском районе, будет отремонтировано 23.399 км дороги.



Работы по капитальному ремонту пройдут на обходе города Ефремов - на альтернативном направлении платного участка автомобильной дороги М-4 "Дон". В ходе четырех этапов отремонтируют участки дороги второй и третьей категории с расчетной скоростью движения, соответственно, 120 и 100 км/ч, а также участок основной улицы сельского поселения, где скорость ограничена до 60 км/ч.



В ходе реализации проекта будут восстановлены водопропускные трубы, отремонтированы примыкания и пересечения в пределах закруглений, проведен капитальный ремонт площадки отдыха, размещены локальные очистные сооружения и обустроено электроосвещение участков автодороги в пределах 150 м в каждую сторону от пешеходных переходов в районе остановочных площадок.



Кроме того, планируется провести укрепление дорожной одежды и неустойчивых откосов, расширение дорожного полотна и установку дорожных удерживающих ограждений. Четыре из семнадцати действующих автобусных остановок будут перенесены и переустроены. Также будут созданы условия для доступа людей с ограниченными физическими возможностями и проведены иные необходимые работы.



Финансирование проекта будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.



"AK&M" от 17.04.2019