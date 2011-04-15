Взаимодействие между РФ и Таджикистаном будет усиливаться, М.Орешкин

Взаимодействие между регионами России и Таджикистана будет усиливаться. Об этом говорится в материалах МЭР РФ со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.



"На сегодняшний день 60 регионов в активной форме поддерживают торгово-экономические связи с Таджикистаном. Действует более 70 соглашений и меморандумов. Это взаимодействие, конечно, будет продолжаться и усиливаться в дальнейшем. Результаты есть уже сейчас, но надо двигаться дальше, чтобы экономики России и Таджикистана были увязаны между собой ещё сильнее", - сказал министр.



Он отметил, что Россия уже 11 лет удерживает позиции ведущего торгового партнёра Душанбе, а её доля во внешнеторговом обороте республики в прошлом году превысила 24%. В то же время импорт из Таджикистана в 2018-м вырос на рекордные 75%. Подобная динамика очень важна для двусторонних отношений, подчеркнул М.Орешкин.



Он также обратил внимание на высокий интерес российских инвесторов к таджикистанским партнёрам. Так, объём накопленных инвестиций из России по состоянию на 1 января 2019 года составляет составил порядка $1.6 млрд.



Значительная работа ведётся и по линии снятия торговых барьеров. "Все, что мы делаем, в том числе "зелёные коридоры" или тарифы на железнодорожные перевозки, - это всё направлено на снижение барьеров между нашими странами. Это поможет нам включиться в поставки тех товаров, которые есть в Таджикистане", - пояснил глава Минэкономразвития.



Он также указал на важность гуманитарного сотрудничества. В частности, по мнению, министра, значительным потенциалом обладает проект по командированию российских преподавателей для работы в школах республики.



В 2018 году товарооборот между странами вырос на 24.2% и достиг $894 млн. Основные статьи российского экспорта - минеральные продукты, машины и оборудование. Из Таджикистана на российские рынки идут текстиль, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.



"AK&M" от 17.04.2019