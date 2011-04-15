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17/04/2019
18:54

OceanLotus возвращается: ESET изучила новый бэкдор для macOS

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки OceanLotus. Об этом говорится в сообщении ESET.

Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS.
Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, что затрудняет его обнаружение рядом ИБ-решений. Однако многие пользователи macOS игнорируют продукты для безопасности, поэтому защита бэкдора от обнаружения имеет второстепенное значение.

При запуске вредоносная программа проверяет принадлежность устройства к семейству Mac (MacBook Pro, MacBook Air). Информация, которую киберугроза отправляет на командный C&C-сервер, содержит сведения о процессоре, памяти, серийном номере устройства и MAC-адресах сетевого интерфейса.

Эксперты ESET отмечают, что используемые бэкдором C&C-серверы были созданы относительно недавно — 22 ноября 2018 года.

Антивирусные решения ESET NOD32 успешно детектируют угрозу как OSX/OceanLotus.D.

Уверенные в безопасности macOS пользователи часто игнорируют антивирусное программное обеспечение. При этом аналитики фиксируют стремительный рост числа вредоносных программ для компьютеров Apple — по данным немецкой независимой лаборатории AV-TEST, всего за год их число увеличилось в три раза, с 28,9 до 93,3 тыс.

Недавно ESET представила исследование о новом инструментарии OceanLotus, который усложняет обнаружение киберугроз на ОС Windows.

Группировка OceanLotus действует как минимум с 2012 года. Кампании киберпреступников зачастую направлены на гoсструктуры, партии и коммерческие организации в странах Юго-Восточной Азии.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 17.04.2019
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