OceanLotus возвращается: ESET изучила новый бэкдор для macOS

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки OceanLotus. Об этом говорится в сообщении ESET.



Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS.

Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, что затрудняет его обнаружение рядом ИБ-решений. Однако многие пользователи macOS игнорируют продукты для безопасности, поэтому защита бэкдора от обнаружения имеет второстепенное значение.



При запуске вредоносная программа проверяет принадлежность устройства к семейству Mac (MacBook Pro, MacBook Air). Информация, которую киберугроза отправляет на командный C&C-сервер, содержит сведения о процессоре, памяти, серийном номере устройства и MAC-адресах сетевого интерфейса.



Эксперты ESET отмечают, что используемые бэкдором C&C-серверы были созданы относительно недавно — 22 ноября 2018 года.



Антивирусные решения ESET NOD32 успешно детектируют угрозу как OSX/OceanLotus.D.



Уверенные в безопасности macOS пользователи часто игнорируют антивирусное программное обеспечение. При этом аналитики фиксируют стремительный рост числа вредоносных программ для компьютеров Apple — по данным немецкой независимой лаборатории AV-TEST, всего за год их число увеличилось в три раза, с 28,9 до 93,3 тыс.



Недавно ESET представила исследование о новом инструментарии OceanLotus, который усложняет обнаружение киберугроз на ОС Windows.



Группировка OceanLotus действует как минимум с 2012 года. Кампании киберпреступников зачастую направлены на гoсструктуры, партии и коммерческие организации в странах Юго-Восточной Азии.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 17.04.2019