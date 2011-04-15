Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 апреля 2019 года.



РАЗ НА ГАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ПРОСИТ ПОМОЩИ СРАЗУ У ДВУХ ГОСУДАРСТВ



Как стало известно "Ъ", группа ГАЗ Олега Дерипаски просит помощи у государства в размере почти 30 млрд руб., угрожая дефолтом и падением производства на 40% уже во втором полугодии. В группе считают текущую господдержку недостаточной в условиях санкций с учетом большой зависимости от иностранных комплектующих. На рынке говорят, что правительство скептически относится к этим просьбам, а сам Олег Дерипаска в интервью иностранным СМИ активно подчеркивает риски национализации группы. По его версии, государство, от которого бизнесмен при этом, как выяснилось, требует денег, следит за ситуацией, "как ястреб".





ЛУЧШЕЕ - ВРАГ КОРОТКОГО

СОЗДАНИЕ УКОРОЧЕННОГО SSJ 75 ОТЛОЖЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК



Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынужденно переносит создание укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ). Вместо этого ОАК сосредоточится на максимально возможном импортозамещении узлов нынешнего самолета. В ближайшие три года правительство планировало направить на укороченную версию SSJ 41,35 млрд руб. Отсрочка в ее разработке рискует привести к потере крупнейшего частного заказчика - авиакомпании S7, которая может сделать выбор в пользу зарубежных самолетов.





ВАЛЕНТИНУ КОНОВАЛОВУ ДОБАВИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

ГЛАВЕ ХАКАСИИ НЕ УДАЛОСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ С ЭНЕРГЕТИКАМИ



В Хакасии, которой руководит член КПРФ Валентин Коновалов, усугубляется конфликт между властями и энергетиками. Вчера, после завершившихся ничем переговоров с руководством ПАО "МРСК Сибири", господин Коновалов в видеообращении обвинил компанию в саботаже, призванном "раскачать политическую ситуацию в республике", и попросил силовиков обратить внимание на это Владимира Путина. В ПАО жалуются на многомиллионные долги местных компаний и отсутствие за пять месяцев правления господина Коновалова каких-либо действий по его погашению. В апреле конфликт привел к отключению от коммунальных услуг двух городов Хакасии. В ПАО говорят, что ситуация "угрожает энергобезопасности" региона.





УРЮПИНСКОМУ АРТИЛЛЕРИСТУ НЕ ЗАЧЛИ ДОНЕЦКИЙ "ОПЛОТ"

СУД, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВОЕНКОМАТА, НЕ ПРИЗНАЛ СЛУЖБУ В ДНР ВОЕННОЙ



Как стало известно "Ъ", Центральный райсуд Волгограда урегулировал международный скандал, вызванный решением региональных военкоматов. Последние, признав поступление отставника из Урюпинска Михаила Заикина в бригаду народной милиции "Оплот" ДНР военной службой в иностранном государстве, отказались выплачивать пенсию, а заодно попытались взыскать почти 200 тыс. руб., якобы переплаченные пенсионеру. Суд же решил, что выписка из приказа командира "Оплота" о приеме господина Заикина на службу является ненадлежащим доказательством, так как сама республика не признана Россией и другими странами, входящими в ООН, распорядившись возобновить ему выплаты и отклонив поданный военными иск.





РАН ОБНАРУЖИЛА ВРЕМЕННОЙ ПАРАДОКС

УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ В ДИССЕРТАЦИИ И. О. РЕКТОРА КУРГАНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА





Эксперты РАН признали, что и. о. ректора Курганского госуниверситета Константин Прокофьев сфальсифицировал свою научную работу. Как стало известно "Ъ", вице-президент РАН Алексей Хохлов в официальном письме уведомил главу ВАК Владимира Филиппова, что господин Прокофьев "указал недостоверные сведения о годе издания" монографии и сделал это "с целью создания приоритета авторства". Сетевое сообщество "Диссернет" с 2017 года добивается лишения господина Прокофьева ученой степени кандидата юридических наук из-за плагиата в диссертации, завтра в ВАК состоится очередное рассмотрение этого вопроса.





ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ЕГИПЕТ

ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОЕЗДОК



Впервые с 2015 года Египет вернулся в список стран, популярных для отдыха среди россиян. Это случилось на фоне существующего до сих пор запрета прямых чартерных рейсов на египетские курорты: операторы стали доставлять туристов транзитом через Анталью. Спрос в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вырос также на фоне снижения путевок на 40%. Между тем отдых на пляжах Турции, которая для многих россиян была альтернативой Египту, напротив, подорожал.





ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ СОФТ ПОТРЕБОВАЛ ДОРАБОТКИ

ИНИЦИАТИВА ФАС ВЫЗВАЛА ЗАМЕЧАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА



Роспотребнадзор не поддержал идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести требование обязательной предустановки на смартфоны отечественных приложений и софта в закон "О связи". Ведомство предлагает переработать законопроект, внеся поправки через Гражданский кодекс (ГК) РФ. Главным критиком инициативы остается Apple, предупредившая, что ее реализация потребует от корпорации пересмотра бизнес-модели.





КРЕДИТОРЫ НЕ ПОДЕЛИЛИ "ЮГРУ"

БАНКРОТСТВО БАНКА МОГЛО ПОЙТИ ПО НЕВЫГОДНОМУ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПУТИ



Неформальный контроль над собранием кредиторов банка "Югра" мог получить бывший владелец банка Алексей Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание, чтобы обеспечить юридическую чистоту голосования. При этом на данный момент ситуация изменилась - господину Хотину отказал в поддержке наиболее активный кредитор банка, который ранее выступал на его стороне.





АЛЬФА-БАНК СОБРАЛ КОМАНДУ

НОВОЕ РУКОВОДСТВО ЗАКОНЧИЛО КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ



Альфа-банк завершил формирование обновленной команды топ-менеджеров. Как стало известно "Ъ", завершающими кадровыми перестановками станет уход проработавшего в банке более 15 лет соруководителя корпоративно-инвестиционного блока Максима Першина. У этого направления останется один глава - Андрей Чулак. Кроме того, вакантную более двух месяцев позицию главы Private banking займет курировавшая этот бизнес в "Открытии" Алина Назарова. Эксперты считают такие перестановки логичным финалом кадровой реформы нового руководителя Альфа-банка Владимира Верхошинского.





ПОРТФЕЛИ ЗАКРОЮТ ЕЩЕ НА ГОД

НПФ МОГУТ НЕ РАСКРЫВАТЬ ДЕТАЛИ ИНВЕСТИЦИЙ ДО СЕРЕДИНЫ 2021 ГОДА



Публикация инвестиционных портфелей негосударственными пенсионными фондами (НПФ) снова может быть отложена, хотя введение этой нормы обсуждается с 2016 года. Эксперты негативно оценивают очередную отсрочку, требуя скорейшего введения полного раскрытия портфелей НПФ: компромисс ЦБ с "некоторыми участниками рынка" создает риски для всей отрасли.





POLYMETAL ЗАЙДЕТ НА БИРЖУ ЧЕРЕЗ МИНОРИТАРИЯ

АЛЕКСАНДР МОСИОНЖИК МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЧАСТЬ АКЦИЙ В ХОДЕ ЛИСТИНГА В КАЗАХСТАНЕ





По данным "Ъ", миноритарий Polymetal Александр Мосионжик, в недавнем прошлом ключевой менеджер структур Сулеймана Керимова, может продать часть своего пакета в компании в ходе листинга акций Polymetal на бирже в Казахстане. Господин Мосионжик в 2013 году покинул компанию "Нафта-Москва" и постепенно снижал свой пакет в Polymetal, который сейчас составляет 3,19%. Его рыночная стоимость - 10,1 млрд руб.





WORLD CLASS НАТРЕНИРУЕТ БОЙЦОВ

UFC НАШЛА ПАРТНЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ В РФ



На волне интереса к боям Ultimate Fighting Championship (UFC) c участием таких спортсменов, как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, организация выводит в РФ свою сеть фитнес-клубов UFC Gym. Эксклюзивные права на бренд получила "Русская Фитнес Группа" (РФГ), управляющая сетью World Class. Всего в развитие UFC Gym за десять лет может быть вложено 5,5 млрд руб.





ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИНТЕРНЕТА

УК МОГУТ ДОПУСТИТЬ НА РЫНОК СВЯЗИ



Минкомсвязь предлагает разрешить компаниям, управляющим многоквартирными домами, создавать свои сети связи для подключения домохозяйств к интернету через разных операторов. Идея противоречит закону и приведет к существенному росту платежей собственников квартир, возражает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Крупнейшие операторы связи более категоричны, называя инициативу "катастрофичной" для себя.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.04.2019