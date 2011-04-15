Минсельхоз предлагает расширить доступ российских виноделов к госзакупкам. Об этом говорится в сообщении министерства.



Для расширения возможностей сбыта продукции российских виноделов Минсельхозом подготовлены и внесены в Правительство РФ предложения о включении вин и игристых (шампанских) вин в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённый постановлением Правительства РФ N 832 от 22.08.2016.



В настоящее время в России не используются возможности и преимущества закупок отечественных вин государственными и муниципальными заказчиками. Более половины закупаемых вин приходится на импорт производства Италии, Франции, Испании, Чили, Новой Зеландии, Португалии, Чехии, Грузии, Венгрии, Аргентины.



Вместе с тем в России производится достаточно вина для полного замещения закупок иностранной продукции. При этом отечественные вина по качеству не уступают зарубежным аналогам, что подтверждается наградами на престижных мировых конкурсах.



"AK&M" от 17.04.2019