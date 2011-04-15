Закон "О связи" нуждается в доработке, заявляет Счетная палата

Закон "О связи" нуждается в доработке. С таким предложением выступила Счетная палата после проверки Роскомнадзора как администратора доходов от поступления средств пользователей радиочастотным спектром. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



Документ не предусматривает финансовую ответственность за полную или частичную неуплату, а также просрочку платежей за использование радиочастот. Причем штрафы и пени не установлены как по разовой, так и ежегодной плате. Подобные нарушения в последние годы принимают массовый характер: в отдельных расчетных периодах 2015-2018 годов его допустили от 19.4% до 99.3% пользователей. Отсутствие финансовой ответственности позволило им безвозмездно использовать частоты до внесения самого платежа.



"Мы посчитали, если бы она была введена хотя бы в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, то в бюджет поступило бы расчетно 5.3 млн руб. Сумма небольшая, но она дисциплинирует", - отметил на коллегии аудитор Сергей Штогрин.



При этом пользователи-нарушители рискуют лишиться разрешения на использование радиочастотного спектра, если оплата не поступила в течение месяца с установленного срока. Судебное решение для этого по закону не требуется. Однако на практике до отзыва разрешений доходит редко - всего в 17% случаев за 3 последних года - поскольку порядок взаимодействия Роскомнадзора и ФГУП "Главный радиочастный центр" при возникновении такой ситуации нормативно не урегулирован.



Помимо требований закона "О связи" Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций нарушала в 2015-2018 годы jбщие требования к методике прогнозирования поступлений в бюджетную систему и порядок бухгалтерского учета.



Другой спорный момент - размер ставок разовой и ежегодной платы. Они в проверяемый период неоднократно менялись. "Мы проверили на обоснованность изменение ставок. К сожалению, никаких финансово-экономических обоснований обнаружить не удалось. Зато за проверяемый период 5 раз менялись ставки", - сообщил аудитор.



Своего пика они достигли в 2018 году, когда дважды повышались. Формальный повод - подключение больниц и поликлиник к интернету. Минфин предложил профинансировать проект за счет средств за использование радиочастотного спектра, что не соответствует изначальной цели данного платежа.



Как пояснил С.Штогрин, первоначально этот платеж предназначался для того, чтобы обеспечить финансирование службы радиочастотного контроля. На самом деле, поступления от этих доходов в 4-5 раз больше, чем расходы.



Тариф на 2019-2022 годы был снижен до уровня 4 и 7-летней давности: для радиотехнологий сотовой связи на уровень 2015 года, для иных - 2012 года. Минкомсвязь объясняет такое решение стимулированием программ внедрения нового поколения связи LTE. В результате с текущего года поступления будут расчетно сокращаться минимум на 7.6 млрд руб. в год по сравнению с 2018 годом.



"В нацпроекте "Цифровая экономика" большое мероприятие связано с внедрением сети пятого поколения. Если будем соблюдать планы, то к 2024 году они будут развернуты в крупнейших населенных пунктах. Это не изменит долю доходов, которую приносят мобильные операторы", - так ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Панков, который присутствовал на rоллегии.



"AK&M" от 18.04.2019