Дорожающая нефть толкает наверх рубль и фондовый рынок. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63-64. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Преобладала восходящая динамика. Лидерами роста в преддверии отчетности стали акции X5 Retail, лидерами снижения - акции Распадской. Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 64-64.5 на фоне роста цены на нефть и высокого спроса на аукционах ОФЗ.





"AK&M" от 18.04.2019