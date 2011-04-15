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18/04/2019
12:30

Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум

Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум (СЭФ), который пройдёт 26-27 июня 2019 года в Курске. Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М.

Тема СЭФ-2019 - "Цифровой регион". Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для граждан, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы с помощью цифровых преобразований улучшилось качество жизни населения.

Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные системы в городском хозяйстве создают новую комфортную среду для проживания. Внедрение цифровых платформ для производителей, ведёт к увеличению экономической активности предпринимательства, формирует спрос, даёт доступ к рынкам сбыта, создаёт новые рабочие места. Это особенно важно в условиях существующего неравномерного экономического развития регионов и отдельных территорий. Значение таких систем для малых городов, посёлков и деревень трудно переоценить, - цифровые сети позволяют объединить их в единое экономическое пространство, обеспечивая достойную жизнь и работу людям. На форуме должны быть поставлены такие задачи и разработаны конкретные шаги по их реализации.

В работе форума примут участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



"AK&M" от 18.04.2019
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