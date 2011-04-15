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18/04/2019
12:31

Госдума приняла закон, изменяющий систему госзакупок

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Госдума вернула законопроект во второе чтение, чтобы принять к нему поправки, согласованные накануне депутатами с председателем Правительства Дмитрием Медведевым в ходе отчёта Правительства. Затем, доработанный рабочей группой Госдумы, закон принят во втором и третьем чтении.

Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятые дополнительно поправки упростят конкурсные процедуры, в том числе для малого бизнеса, а также облегчат получение лекарств тяжелобольным людям.

В частности, закупку лекарств на сумму до 1 млн руб. можно будет осуществлять без проведения конкурсных процедур - речь идёт о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии, например, в случае индивидуальной непереносимости аналогов. В настоящее время такие закупки можно делать на сумму, не превышающую 200 тыс. руб.

Малый бизнес, хорошо зарекомендовавший себя в работе по госконтрактам, будет освобождён от обязанности предоставлять обеспечительные меры в виде залогов, гарантий и т. д.

Повышается ценовой порог для "коротких" аукционов, по которым на подачу заявок отводится всего семь дней, с нынешних 3 млн руб. до 300 млн руб., в строительстве - до 2 млрд руб. При этом для торгов в сфере строительства и капремонта вводится предквалификация участников. То есть в таких закупках смогут участвовать только поставщики, уже имеющие опыт в строительстве, и это послужит дополнительной гарантией, что работы будут выполнены качественно.

Поправками также предусматривается, что в случае расторжения контракта с победителем конкурса или аукциона заказчик сможет заключить договор с участником закупки, которому по итогам рассмотрения заявок присвоен второй номер.


"AK&M" от 18.04.2019
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