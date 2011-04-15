Банк "Восточный" доначислил резервы на 11.8 млрд руб., что предусмотрено в рамках согласованного с ЦБ РФ плана финансовой устойчивости по результатам проверки, закончившейся в 2018 году. Об этом говорится в сообщении банка "Восточный".



"Изначально план финансовой устойчивости (ПФУ) банка предполагал поэтапное начисление резервов до середины 2020 года. Банку удалось выполнить ПФУ досрочно за счёт прибыльной бизнес-модели и эффективных действий по восстановлению капитала. На текущую дату неисполненных предписаний регулятора у банка "Восточный" не имеется", – отметил и.о. председателя правления банка "Восточный" Александр Нестеренко.



Капитал банка по состоянию на апрель 2019 года стабилен и составляет 28 млрд руб., что позволяет банку и дальше следовать выбранной бизнес-стратегии диверсификации рисков, подчёркивается в сообщении.



На начало апреля 2019 года запас мгновенной ликвидности банка составляет 50 млрд руб. Органическая прибыль по итогам 2019 года планируется на уровне 10 млрд руб.



ПАО "Восточный банк" основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).



Основными акционерами банка "Восточный" являются Baring Vostok и Russia Partners.



"AK&M" от 18.04.2019