ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 апреля в размере 64.0688 руб. против 63.9450 руб. на 18 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.04.19 - 63.9450 руб.

17.04.19 - 64.2422 руб.

16.04.19 - 64.2469 руб.

13.04.19 - 64.5171 руб.

12.04.19 - 64.3991 руб.



























































































































































































































"AK&M" от 18.04.2019