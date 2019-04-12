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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 апреля в размере 72.2440 руб. против 72.3602 руб. на 18 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
18.04.19 - 72.3602 руб.
17.04.19 - 72.6515 руб.
16.04.19 - 72.7018 руб.
13.04.19 - 72.8398 руб.
12.04.19 - 72.6551 руб.
"AK&M" от 18.04.2019