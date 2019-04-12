ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 апреля в размере 72.2440 руб. против 72.3602 руб. на 18 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



18.04.19 - 72.3602 руб.

17.04.19 - 72.6515 руб.

16.04.19 - 72.7018 руб.

13.04.19 - 72.8398 руб.

12.04.19 - 72.6551 руб.





































































"AK&M" от 18.04.2019