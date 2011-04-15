Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 апреля

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Банк России установил на 19 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8861
1 Азербайджанский манат 37.7653
100 Армянских драмов 13.2758
1 Белорусский рубль 30.5788
1 Болгарский лев 36.8550
1 Бразильский реал 16.2673
100 Венгерских форинтов 22.5222
1000 Вон Республики Корея 56.3059
10 Гонконгских долларов 81.6662
10 Датских крон 96.5604
1 Доллар США 64.0688
1 Евро 72.2440
100 Индийских рупий 92.1588
100 Казахстанских тенге 16.8878
1 Канадский доллар 47.9377
100 Киргизских сомов 91.7516
10 Китайских юаней 95.5609
10 Молдавских леев 35.8026
1 Новый туркменский манат 18.3316
10 Норвежских крон 74.8476
1 Польский злотый 16.8522
1 Румынский лей 15.1338
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.0825
1 Сингапурский доллар 47.2728
10 Таджикских сомони 67.9415
1 Турецкая лира 10.9686
10000 Узбекских сумов 75.7735
10 Украинских гривен 23.8718
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.3791
10 Чешских крон 28.0683
10 Шведских крон 68.6527
1 Швейцарский франк 63.4093
10 Южноафриканских рэндов 45.4837
100 Японских иен 57.2733
"AK&M" от 18.04.2019