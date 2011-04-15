Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 апреля

Банк России установил на 19 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8861

1 Азербайджанский манат 37.7653

100 Армянских драмов 13.2758

1 Белорусский рубль 30.5788

1 Болгарский лев 36.8550

1 Бразильский реал 16.2673

100 Венгерских форинтов 22.5222

1000 Вон Республики Корея 56.3059

10 Гонконгских долларов 81.6662

10 Датских крон 96.5604

1 Доллар США 64.0688

1 Евро 72.2440

100 Индийских рупий 92.1588

100 Казахстанских тенге 16.8878

1 Канадский доллар 47.9377

100 Киргизских сомов 91.7516

10 Китайских юаней 95.5609

10 Молдавских леев 35.8026

1 Новый туркменский манат 18.3316

10 Норвежских крон 74.8476

1 Польский злотый 16.8522

1 Румынский лей 15.1338

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.0825

1 Сингапурский доллар 47.2728

10 Таджикских сомони 67.9415

1 Турецкая лира 10.9686

10000 Узбекских сумов 75.7735

10 Украинских гривен 23.8718

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.3791

10 Чешских крон 28.0683

10 Шведских крон 68.6527

1 Швейцарский франк 63.4093

10 Южноафриканских рэндов 45.4837

100 Японских иен 57.2733

"AK&M" от 18.04.2019