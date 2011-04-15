ЦБ объявил учётную цену золота на 19 апреля - 2629.41 руб./г против 2623.51 руб./г на 18 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2629.41 руб./грамм
Серебро: - 30.81 руб./грамм
Платина: - 1820.91 руб./грамм
Палладий: - 2852.90 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
12.04 13.04 16.04 17.04 18.04
Золото 2701.25 2688.57 2657.89 2651.50 2623.51
Серебро 31.39 31.25 30.85 30.87 30.84
Платина 1871.71 1864.77 1836.30 1834.10 1817.40
Палладий 2836.55 2839.68 2831.92 2829.64 2800.11