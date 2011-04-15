Сборы Ингосстраха в Приволжье за 2018 год выросли на 16% до 5.9 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалами Ингосстраха в Приволжском региональном центре за 2018 год, составил 5.9 млрд руб., что на 16% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.9 млрд руб. (прирост 23%), в том числе сборы по личному страхованию – 550.8 млн руб. (прирост 34%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 2.2 млрд руб. (прирост 21%), страхованию ответственности – 148.2 млн руб. (прирост 17%). Объём страховой премии по ОСАГО – 2.8 млрд руб. (прирост 10%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 30.1 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 65.9 млн руб. (прирост 32%).



Выплаты филиалов Ингосстраха в Приволжском региональном центре за 2018 год составили 2.5 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 199.2 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 777.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 33 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 1.4 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 4.1 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 63.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Приволжском региональном центре стали АВТОКАСКО, ОСАГО, страхование имущества юридических лиц, ДМС.



"Несмотря на сложную конкурентную среду рынка страхования, региональный центр нашей компании сохраняет уверенные позиции как по линии розничного, так и корпоративного бизнеса. В страховании имущества юридических лиц филиалы Ингосстраха увеличили сборы на 29.5% при росте рынка на 16.8%, а в сегменте ДМС – на 33% при динамике рынка на уровне 3.3%, – комментирует директор Приволжского регионального центра Ингосстраха Валентина Кочкина. – Одна из стратегических задач 2019 года – укрепление позиций в секторе ОСАГО. Филиалы регионального центра уже улучшили условия страхования для клиентов: с января 2019 года размер базовой ставки для физических лиц был снижен в Пензенской области, а также городах Саратов и Энгельс".



Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.04.2019