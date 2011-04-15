Ингосстрах в Нижегородской области за 2018 год собрал 1.6 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Нижегородской области за 2018 год, составил 1.6 млрд руб., что на 5% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 951.4 млн руб. (прирост 12%), в том числе сборы по личному страхованию – 265.5 млн руб. (прирост 18%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 660.4 млн руб. (прирост 9%), страхованию ответственности – 25.5 млн руб. (прирост 10%). Объём страховой премии по ОСАГО – 681 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 6.7 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 8.3 млн руб. (прирост 41%).



Выплаты филиала составили 794.1 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 106.4 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 317.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 3.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 363.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 3.2 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Нижегородской области стали страхование имущества физических лиц (прирост 72.6%), ДМС (прирост 18.7%), АВТОКАСКО (прирост 7.8%).



"Стратегия развития нашей компании подразумевает улучшение условий обслуживания и экономию самого ценного ресурса наших клиентов – времени. В 2018 году нам удалось расширить сеть операционных офисов и агентскую сеть, а также предпринять ряд действий по оптимизации процессов урегулирования. Благодаря этому клиенты из области могут подавать заявления или получать направления на ремонт ТС, не выезжая за пределы своих районов. Совокупность данных улучшений позволяет нам опережать темпы развития рынка – так, например, в страховании имущества физических лиц филиал увеличил сборы на более чем 70% при динамике рынка в 2.9%", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Нижегородской области Алексей Рыжов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 18.04.2019