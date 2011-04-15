Газпром нефть и Роскосмос определили ключевые направления сотрудничества. Об этом говорится в сообщении сторон, которые подписали план мероприятий по наиболее перспективным проектам.



Согласно документу, стороны определили, что АО "Объединённая ракетно-космическая корпорация" будет исполнять функции координатора взаимодействия "Газпром нефти" с организациями Роскосмоса.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.







"AK&M" от 18.04.2019