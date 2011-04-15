Цены на бензин за неделю, с 8 по 14 апреля, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 8 по 14 апреля 2019 года, не изменились и составили 43.97 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 стоил 41.66 руб., 44.98 руб. и 50.7 руб. за литр соответственно.



Дизель подешевел на 0.5% до 46.41 руб. за литр.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 14 центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Южно-Сахалинске - на 0.7%. Увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 25 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Мурманске - на 0.4%, Тамбове и Перми - на 0.3%.







"AK&M" от 18.04.2019