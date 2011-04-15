Госдума приняла в I чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект, в частности, предусматривает запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилья.



Также предлагается предоставить всем видам микрофинансовых организаций дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.



Законопроект ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.



Устанавливается требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб. Сейчас он составляет 10 тыс. руб.



В соответствии с законопроектом, минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физлица, увеличивается в два раза - до 3 млн руб.





"AK&M" от 18.04.2019