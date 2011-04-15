Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во II квартале могут составить $14.2 млрд

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во II квартале 2019 года могут составить $14.2 млрд (примерно на уровне II квартала 2018 года), в III квартале 2019 года - порядка $9 млрд, что на 27% ниже III квартала предыдущего года). Об этом свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка России.



Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определённых по 40 российским компаниям из числа крупнейших заёмщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.



По данным макростатистики, во II и III кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $14.7 млрд и $11.4 млрд соответственно.



Проведённый Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объёме выплат по внешним долгам крупных заёмщиков в 2019 году составит: 11% - в апреле, 3% - в мае, 5% - в июне, 0% - в июле и августе и 61% - в сентябре.







"AK&M" от 18.04.2019