Госдума приняла в первом чтении законопроект об амнистии капитала

Госдума приняла в первом чтении три правительственных законопроекта о продлении амнистии капитала ещё на год - до 1 марта 2020 года. Это будет уже третий ее этап, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Первый законопроект из принятых - "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о продлении срока "амнистии капитала") - предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности для физлиц добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных законодательством гарантий при условии репатриации денежных средств, госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.



Также принят проект поправок в статьи 45 и 217 Налогового кодекса РФ, предполагающий освобождение от НДФЛ доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемых при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию, при условии, что он не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года. Этот же законопроект предлагает установить, что представление декларации в ходе третьего этапа "амнистии капитала" освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.



Еще один законопроект - "О внесении изменения в статью 76-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (о продлении срока действия нормы по освобождению от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности)" - предлагает распространить на участников третьего этапа "амнистии капитала" гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. До 1 января 2019 года граждане РФ могли ликвидировать контролируемые иностранные компании и перевести средства в Россию, которые при этом полностью освобождались от налогов.





"AK&M" от 18.04.2019