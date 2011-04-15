"Белавиа" 22 апреля возобновит выполнение рейсов в "Шереметьево"

Авиакомпания "Белавиа" 22 апреля 2019 года возобновит выполнение регулярных рейсов в Международный аэропорт "Шереметьево" из Национального аэропорта Минска. Об этом сообщила пресс-служба российского аэропорта.



Прямые рейсы по маршруту Минск - Москва - Минск будут совершаться ежедневно два раза в день: утром (прилет в 9:50, вылет в 10:35) и вечером (прилет в 19:30, вылет в 20:20). Полеты будут выполняться на самолетах Embraer E-195 с компоновкой 107 кресел: 11 мест в бизнес-классе и 96 - в эконом. Пассажиров авиакомпании планируется обслуживать в Терминале F при прибытии и Терминале D при отправлении.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.





"AK&M" от 18.04.2019