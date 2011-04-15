Реальная заработная плата в России в марте не изменилась

Реальная заработная плата в России в марте 2019 года в годовом исчислении не изменилась, по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4.2%, в I квартале - на 0.4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в марте 2019 года составила 45 тыс. руб. и в годовом исчислении увеличилась на 5.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 4.5%. В I квартале средняя номинальная зарплата увеличилась на 5.6%.





AK&M Антикризис