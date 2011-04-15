Уровень безработицы в России в марте упал до 4.7% с 4.9% в феврале

Количество безработных в России в марте 2019 года сократилось на 7.6% до 3.518 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 3.8%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в марте упал до 4.7% с 4.9% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.8 млн безработных, в том числе 0.7 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.





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