Московская Биржа ввела новый индикатор денежного рынка - ставку RUSFAR

Московская Биржа презентовала новый индикатор денежного рынка - ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка - РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Об этом говорится в сообщении биржи.



Ставка RUSFAR рассчитывается ежедневно на основании заявок и сделок РЕПО с КСУ, заключенных в период с 11:30 до 12:30 MSK.



RUSFAR рассчитывается сроком на один день, одну неделю, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, что позволяет построить кривую стоимости обеспеченных денег.



Методика расчёта близка к расчёту фиксинга на курс "доллар США - российский рубль".



Ставка RUSFAR позволит участникам развивать инструменты с плавающей процентной ставкой на длинные сроки (депозиты, кредиты).



На новый индикатор будут запущены фьючерсные контракты на срочном рынке и процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.



Репрезентативность ставки RUSFAR обеспечивается новой маркетмейкерской программой, согласно которой уже 15 крупнейших участников денежного рынка поддерживают котировки на рынке репо с КСУ на сроки до трёх месяцев в период с 11:30 до 12:30 MSK, когда определяется ставка RUSFAR.



Объём операций РЕПО с КСУ за 2018 год вырос в 7.6 раза до 46.9 трлн руб., за I квартал 2019 года на 67.4% до 11.1 трлн руб. Среднедневная открытая позиция по РЕПО с КСУ в 2018 году выросла в 10 раз до 336 млрд руб., за I квартал 2019 года в 6.3 раза до 1 трлн руб.





"AK&M" от 18.04.2019