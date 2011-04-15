Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 апреля 2019 года.



ЯДЕРНОМУ МИРУ - ДА, ДА, ДА

США ПРОИГНОРИРОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ ПОДТВЕРДИТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ О НЕДОПУСТИМОСТИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЯДЕРНЫХ АРСЕНАЛОВ





Как стало известно "Ъ", Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в "ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор.





ЕЗДА ПО ЛЮБВИ И ЕЗДА ПО РАСЧЕТУ

МИНТРАНС МЕНЯЕТ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ



Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов. Законодательство скорректируют таким образом, что обучение в автошколе не будет больше считаться образовательным процессом. Таким образом, говорят разработчики, для желающих использовать машину исключительно в личных целях получить права станет проще и дешевле. Водители же грузовиков, автобусов и такси, работая по найму, должны будут за свой счет повысить квалификацию. Общие затраты рынка на выполнение новых требований в Минтрансе оценили в 1,6 млрд руб. При этом коснутся преобразования не только новичков, но и тех, кто получил права ранее и уже работает.





"У НАС НЕТ ОПАСЕНИЙ НАСЧЕТ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ"



ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД РАССКАЗАЛА "Ъ" ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ





Вчера в Москве впервые с 2008 года состоялись переговоры президентов России и Эстонии. Керсти Кальюлайд принял ее российский коллега Владимир Путин. По итогам переговоров в Кремле рассказали: обсуждались опасения стран Прибалтики насчет "российской угрозы". Есть ли у нее такие опасения и какова сейчас ситуация с правами русскоязычных жителей Эстонии, госпожа Кальюлайд рассказала корреспонденту "Ъ" Галине Дудиной.





ПИВОВАРЫ СДУВАЮТ ПЕНУ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УЧАСТНИКИ РЫНКА ХОТЯТ СМЯГЧИТЬ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА



Производители пива сформулировали свои предложения относительно законопроекта о введении реестра участников рынка. Как стало известно "Ъ", они попросили главу Минфина Антона Силуанова смягчить условия включения и исключения производителей из реестра. Текущая редакция законопроекта грозит приостановкой работы всех пивоваренных заводов в стране, опасаются участники рынка.





РЕЛЬСОВОЕ РАВНОПРАВИЕ

ОПЕРАТОРЫ ПРОТИВ ПОДХОДА ОАО РЖД ПО ПРИОРИТЕТНОМУ ДОСТУПУ



Союз операторов железнодорожного транспорта выступил против идеи ОАО РЖД дать возможность отдельным компаниям получать приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Так монополия хочет решить проблему недостаточной пропускной способности экспортных направлений. СОЖТ предлагает сначала провести детальные расчеты возможного роста грузопотока, предупреждая, что введение take-or-pay может привести к возникновению рынка перепродаж. Аналитики называют скепсис операторов ожидаемым и в целом обоснованным.





СИСТЕМА НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ В 90% СЛУЧАЕВ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НИЧЕМ



Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,- то есть, по сути, "пробивкой" наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков-участников СБП. Причины могут быть разные, как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников. И именно риски в СБП, где все платежи безотзывные, побуждают банки устанавливать лимиты по СБП существенно ниже допустимого уровня - 600 тыс. руб. Однако со временем конкуренция за клиентов приведет выравниванию лимитов, считают эксперты.





В РОССИЮ ПРИХОДИТ ПОДРЯДЧИК ГОСДЕПА

ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОСОЛЬСТВА США



Для проведения работ по реконструкции комплекса зданий посольства США на Новинском бульваре в Москве в Россию вышел крупный строительный подрядчик Госдепа - Desbuild Inc. Стоимость контракта, реализация которого должна завершиться к 2021 году, превысила 4 млрд руб. Но получение сторонних подрядов в РФ потребует от компании значительных финансовых ресурсов и связей с местными игроками.





"МУ-МУ" НАКОРМИТ ПАРТНЕРОВ

СЕТЬ КАФЕ АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ ФРАНШИЗЫ



Крупная сеть быстрого питания "Му-му", входящая в ресторанный холдинг Андрея Деллоса, запустила продажу франшизы на открытом рынке. С помощью партнеров бизнес планируется удвоить до 84 заведений, что может стать пределом для Москвы и Подмосковья. Выход за границы региона сдерживает низкая узнаваемость бренда в регионах, отмечают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.04.2019