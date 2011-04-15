Повтор! Реальные денежные доходы россиян в I квартале снизились на 2.3%

Реальные денежные доходы россиян в I квартале 2019 года снизились на 2.3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Средний доход на одного человека в I квартале 2019 года вырос на 3.2% до 29.92 тыс. руб.





"AK&M" от 18.04.2019