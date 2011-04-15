Кабмин актуализировал федеральный план статистических работ

Правительство РФ актуализировало федеральный план статистических работ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Актуализирован раздел I плана "Работы по формированию официальной статистической информации, выполняемые субъектами официального статистического учёта".



В частности, план дополнен официальной статистической информацией, касающейся в том числе доли малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте, индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, численности учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ, въездных и выездных туристских поездок, объектов незавершённого строительства, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, деятельности промышленного железнодорожного транспорта.



Уточнены показатели плана о распределении россиян по величине среднедушевых денежных доходов и распределении общего объёма денежных доходов граждан, внешней торговле субъектов Федерации, прямых инвестициях в Россию, отдыхе и оздоровлении детей, объёме ввода стандартного жилья.



Актуализированы уровень агрегирования официальной статистической информации, группировка этой информации согласно классификационным признакам, периодичность и сроки её предоставления пользователям.





"AK&M" от 19.04.2019