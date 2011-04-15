Рубль завершает неделю на комфортных уровнях, несмотря на публикацию доклада Р.Мюллера, говорится в обзоре Nordea.



Рубль незначительно ослаб накануне, но тем не менее чувствовал себя лучше, чем валюты-аналоги, большинство которых оказались в красной зоне на фоне укреплявшегося доллара. Дополнительным фактором риска для рубля накануне выступала публикация отредактированной версии доклада Р.Мюллера.



Рубль нейтрально отреагировал как на пресс-конференцию генерального прокурора У.Барра, так и на сам факт передачи доклада в Конгресс. Нейтральная реакция валюты связана с тем, что как пресс-конференция, так и открытая версия доклада в целом подтверждают выводы опубликованного ранее краткого содержания доклада об отсутствии достоверных подтверждений связи Д.Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.



Дальнейшее развитие событий зависит от того, удастся ли традиционным сторонникам более жесткого давления на Россию в рядах конгрессменов консолидировать вокруг себя более весомую группу, чтобы вернуться к продвижению санкционных законопроектов.



В обзоре обращается внимание, что пока среди первых реакций на доклад Р.Мюллера тема санкций совсем не звучит. Следующим важным событием в связи с докладом Р.Мюллера будут намеченные на 1-2 мая слушания в Конгрессе с участием генерального прокурора У.Барра.



С учетом нейтральной первой реакции рубля на публикацию доклада, а также фактора приближения пика налоговых платежей и ожиданий смягчения риторики от Банка России по итогам заседания 26 апреля рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление на предстоящей неделе.





"AK&M" от 19.04.2019