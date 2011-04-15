Курс евро опустился ниже 72 на фоне слабой статистики из Европы. Курс доллара США к рублю колеблется возле 64 в связи с отсутствием триггеров, которые были бы способны усилить волатильность. На ослабление валюты еврозоны повлияли негативные статданные по региону. Индекс деловой активности ведущей экономики еврозоны Германии в промышленности оказался ниже прогноза и составил 44,5 п., а значение ниже 50 п. указывает на ухудшение деловой активности. Краткосрочный ориентир по паре EUR/RUB - 71.5-72.5. об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александры Овчинниковой.



Настроения на мировых площадках смешанные. Рынки фиксируют прибыль перед пасхальными выходными. Американские площадки получили позитивный импульс от розничных продаж, рост которых в марте составил 1.6% при прогнозе 0.9% и после февральского падения на 0.2%. Этот результат значительно ослабил беспокойство по поводу замедления американской экономики.



Нефть торгуется возле $71.6 за баррель, демонстрируя околонулевую динамику. Отчет Baker Hughes может поспособствовать увеличению волатильности нефтяных котировок. В случае если будет зафиксировано повышение числа действующих буровых установок в США, цены получат кратковременный негативный импульс, но среднесрочный диапазон $70-72 за баррель по-прежнему актуален.





"AK&M" от 19.04.2019