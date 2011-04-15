Внешний фон для рубля несколько ухудшился

Внешний фон для рубля так же как и для других рисковых активов, напрямую зависящих от мировой политики и экономики несколько ухудшился - в КНДР были проведены испытания тактического оружия, деловая активность ЕС снизилась, переговоры между Китаем и Америкой все еще не завершены. Поэтому российская валюта сейчас демонстрирует некоторое ослабление позиций, несмотря на удерживающие позиции нефтяные котировки - хотя нефть и перешла к снижению, она все еще находится на отметке стоимости $71.5 за баррель и теряет незначительно, в основном только по причине слабых данных по экономике ЕС, усиливших беспокойные настроения среди покупателей. Об этом говорится в комментарии зампредправления Локо Банка Андрея Люшина.



Из-за этой статистики также пострадал и евро, который сейчас снижается пожалуй даже сильнее рубля, находясь как под внешним, так и под внутренним давлением - на Еврозону все еще оказывает влияние отсроченное решение по Брексит и присоединение к этому слабых данных по деловой активности не играет на руку европейской валюте.



Из-за выпущенных Европой данных торможение продаж и сделок наблюдается на фондовых биржах как США, так и России - индексы РТС и Мосбиржи падают, но незначительно благодаря действующей сейчас защите долгового периода.



Под вопросом остается график движения нефтяных котировок, который вполне может развернуться и пойти к отметке в $72, однако все тенденции, рассматриваемые сейчас для нефтяных цен - краткосрочны, так как в долгосрочной перспективе неизбежен приход к накопленной перекупленности. Доходность по UST-10 - 2.5%.







"AK&M" от 19.04.2019