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19/04/2019
12:03

Внешний фон для рубля несколько ухудшился

Внешний фон для рубля так же как и для других рисковых активов, напрямую зависящих от мировой политики и экономики несколько ухудшился - в КНДР были проведены испытания тактического оружия, деловая активность ЕС снизилась, переговоры между Китаем и Америкой все еще не завершены. Поэтому российская валюта сейчас демонстрирует некоторое ослабление позиций, несмотря на удерживающие позиции нефтяные котировки - хотя нефть и перешла к снижению, она все еще находится на отметке стоимости $71.5 за баррель и теряет незначительно, в основном только по причине слабых данных по экономике ЕС, усиливших беспокойные настроения среди покупателей. Об этом говорится в комментарии зампредправления Локо Банка Андрея Люшина.

Из-за этой статистики также пострадал и евро, который сейчас снижается пожалуй даже сильнее рубля, находясь как под внешним, так и под внутренним давлением - на Еврозону все еще оказывает влияние отсроченное решение по Брексит и присоединение к этому слабых данных по деловой активности не играет на руку европейской валюте.

Из-за выпущенных Европой данных торможение продаж и сделок наблюдается на фондовых биржах как США, так и России - индексы РТС и Мосбиржи падают, но незначительно благодаря действующей сейчас защите долгового периода.

Под вопросом остается график движения нефтяных котировок, который вполне может развернуться и пойти к отметке в $72, однако все тенденции, рассматриваемые сейчас для нефтяных цен - краткосрочны, так как в долгосрочной перспективе неизбежен приход к накопленной перекупленности. Доходность по UST-10 - 2.5%.



"AK&M" от 19.04.2019
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