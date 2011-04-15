Мажоритарный акционер банка "Югра" А.Хотин задержан

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, в том числе в отношении мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, по факту хищения в банке 7.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении СК.



А.Хотин задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.



В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом. Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. 28 июля 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию.





"AK&M" от 19.04.2019