ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 апреля в размере 63.9602 руб. против 64.0688 руб. на 19 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.04.19 - 64.0688 руб.

18.04.19 - 63.9450 руб.

17.04.19 - 64.2422 руб.

16.04.19 - 64.2469 руб.

13.04.19 - 64.5171 руб.



























































































































































































































"AK&M" от 19.04.2019