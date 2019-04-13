ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 апреля в размере 71.9232 руб. против 72.2440 руб. на 19 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



19.04.19 - 72.2440 руб.

18.04.19 - 72.3602 руб.

17.04.19 - 72.6515 руб.

16.04.19 - 72.7018 руб.

13.04.19 - 72.8398 руб.







































































"AK&M" от 19.04.2019