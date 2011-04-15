Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 апреля

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Банк России установил на 20 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.7635
1 Азербайджанский манат 37.7013
100 Армянских драмов 13.2587
1 Белорусский рубль 30.5314
1 Болгарский лев 36.7820
1 Бразильский реал 16.2860
100 Венгерских форинтов 22.4761
1000 Вон Республики Корея 56.2733
10 Гонконгских долларов 81.5340
10 Датских крон 96.3503
1 Доллар США 63.9602
1 Евро 71.9232
100 Индийских рупий 92.1637
100 Казахстанских тенге 16.8680
1 Канадский доллар 47.8422
100 Киргизских сомов 91.6040
10 Китайских юаней 95.4160
10 Молдавских леев 35.7819
1 Новый туркменский манат 18.3005
10 Норвежских крон 75.2331
1 Польский злотый 16.8210
1 Румынский лей 15.1163
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.7544
1 Сингапурский доллар 47.1961
10 Таджикских сомони 67.7580
1 Турецкая лира 10.9999
10000 Узбекских сумов 75.6447
10 Украинских гривен 23.8468
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.1419
10 Чешских крон 27.9999
10 Шведских крон 68.8277
1 Швейцарский франк 63.1269
10 Южноафриканских рэндов 45.4463
100 Японских иен 57.1481
"AK&M" от 19.04.2019