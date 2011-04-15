Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 апреля

Банк России установил на 20 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.7635

1 Азербайджанский манат 37.7013

100 Армянских драмов 13.2587

1 Белорусский рубль 30.5314

1 Болгарский лев 36.7820

1 Бразильский реал 16.2860

100 Венгерских форинтов 22.4761

1000 Вон Республики Корея 56.2733

10 Гонконгских долларов 81.5340

10 Датских крон 96.3503

1 Доллар США 63.9602

1 Евро 71.9232

100 Индийских рупий 92.1637

100 Казахстанских тенге 16.8680

1 Канадский доллар 47.8422

100 Киргизских сомов 91.6040

10 Китайских юаней 95.4160

10 Молдавских леев 35.7819

1 Новый туркменский манат 18.3005

10 Норвежских крон 75.2331

1 Польский злотый 16.8210

1 Румынский лей 15.1163

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.7544

1 Сингапурский доллар 47.1961

10 Таджикских сомони 67.7580

1 Турецкая лира 10.9999

10000 Узбекских сумов 75.6447

10 Украинских гривен 23.8468

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.1419

10 Чешских крон 27.9999

10 Шведских крон 68.8277

1 Швейцарский франк 63.1269

10 Южноафриканских рэндов 45.4463

100 Японских иен 57.1481

"AK&M" от 19.04.2019