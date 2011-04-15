Банк России на 20 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 32 копейки до 71.9232 руб., курс доллара США - почти на 11 копеек до 63.9602 руб.

Банк России на 20 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 32 копейки до 71.9232 руб. с 72.2440 руб., курс доллара США - почти на 11 копеек до 63.9602 руб. с 64.0688 руб. 19 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 20 апреля уменьшилась более чем на 20 копеек (-0.3%) до 67.5435 руб. с 67.7476 руб. 19 апреля.







"AK&M" от 19.04.2019