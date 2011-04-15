АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Аспект", говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений и выплата страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



За выплатой страхового возмещения на 570 млн руб. могут обратиться порядка 1 тыс. вкладчиков.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Аспект" 12 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 343-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 19.04.2019