Валютные интервенции и санкционные риски сдерживают рост рубля

Российский рынок акций демонстрирует боковую динамику. Рублевый индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2550-2570 п.п., долларовый РТС колеблется в интервале 1250-1270 п.п. В связи с отсутствием внешних ориентиров наиболее вероятно продолжение консолидации и закрытие отечественных фондовых индексов вблизи текущих уровней. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.



Глобальный фон нейтрален: большинство бирж закрыто по случаю Страстной пятницы.



Курс доллара США к рублю балансирует вблизи 64. Аналитик полагает, что на рынке нет сигналов для того, чтобы он сдвинулся в ту или иную сторону.



ЦБ 17 апреля закупил для Минфина валюты на 14.32 млрд руб. при плане на период с 5 апреля по 13 мая ежедневно приобретать 11.6 млрд руб. Однако с 1 февраля ЦБ приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты, что и привело к увеличению ежедневных объемов. Валютные интервенции наряду с сохраняющимися санкционными рисками сдерживают рост рубля.



По мнению аналитика, сегодня пара USD/RUB закроется в диапазоне 63.5-64. Слабость евро из-за удручающей статистики в еврозоне в ближайшей перспективе помешает курсу EUR/RUB покинуть пределы 71.5-72.5.









"AK&M" от 19.04.2019