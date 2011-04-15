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19/04/2019
17:04

Правительство утвердило постановления о создании 7 новых ТОР

Правительство РФ утвердило постановления о создании 7 новых ТОР в моногородах: Михайловка, Горный, Боровичи, Миасс, Алексин, Мценск, Белая Холуница.

"Утверждение особых льготных условий для ведения бизнеса даёт перечисленным моногородам возможность привлекать новые инвестиционные проекты, которые должны снизить зависимость экономики от деятельности градообразующих предприятий. Мы надеемся, что это позволит улучшить благосостояние жителей моногородов. По итогам 2018 года в ТОР в моногорадах уже привлечено около 22 млрд руб.", - заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя подписанные постановления.

В настоящее время на территории моногородов (с учётом вновь созданных) действуют 86 ТОР, где зарегистрировано 340 резидентов. В соответствии с инвестиционными проектами резидентов, предусмотрено создание 28.6 тыс. новых рабочих мест и осуществление более 109 млрд руб. инвестиций.



"AK&M" от 19.04.2019
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