ФАС подозревает ограничение конкуренции на рынке приложений для смартфонов

ФАС выявила признаки ограничения конкуренции на рынке приложений для смартфонов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Обсуждение вопроса о наличии признаков недобросовестной конкуренции при использовании (и запрете использования) водителями такси программ-приложений для работы с агрегаторами было рассмотрено на заседании Методического совета ФАС.



С учётом всё большего объёма цифровизации экономики в поле зрения ФАС России все чаще попадают случаи недобросовестного поведения в электронной, информационной среде, зачастую не имеющие аналогов в прошлом. В этой связи антимонопольные органы вырабатывают новые подходы к рассмотрению антиконкурентного поведения участников рынков, в том числе таких, которые, не являясь прямыми конкурентами, создают своими действиями ограничение конкуренции, подчеркивает антимонопольная служба.



"В данном случае речь идёт о невозможности одновременного использования электронной системы и приложения на устройствах водителей такси, с помощью которых они осуществляют поиск и прием заказов. Одно приложение препятствует правильной работе другого приложения, ограничивая тем самым возможность выбора для водителей. Мы считаем, что такая принудительная блокировка пользователей одного приложения другим содержит признаки ограничения конкуренции", - заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.



"Мы являемся сторонниками таких технических и программных решений на цифровых рынках, которые не приводят к ограничению права выбора потребителей и не создают искусственных препятствий для новых игроков на рынке и появления новых разработанных продуктов, - отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. - Так, при рассмотрении сделки "Яндекс-Убер" основным содержанием нашего предписания стало отсутствие запретов для водителей и пассажиров в использовании мобильных приложений других компаний, осуществляющих услуги информационного взаимодействия. В отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ФАС возбудила дело, так как выявила факты блокировки пользователей сервисов по поиску работы в случае использования ими программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала сторонних разработчиков".



"Сегодня мы обсудили особенности использования инновационных цифровых продуктов и их влияние на конкуренцию. ФАС России не может не обращать внимание на подобные кейсы, причем они с каждым разом становятся все сложнее и изощреннее. К тому же в связи с цифровизацией и быстро меняющейся действительностью не все действия участников рынка подпадают под соответствующие нормативное регулирование. В этом и заключается одна из сложностей рассмотрения "цифровых" дел. Однако благодаря состоявшемуся детальному и плодотворному обсуждению, уверен, решение найдется", - прокомментировал председатель Методического совета, замглавы ФАС Андрей Цыганов.



"AK&M" от 19.04.2019