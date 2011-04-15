ФАС проверит рост цен на автобусное сообщение. Такое поручение дал территориальным органам руководитель ведомства Игорь Артемьев.



В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения граждан по вопросу резкого роста стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах.



И.Артемьев дал поручение региональным управлениям службы проанализировать этот рынок, установить факты роста цен сверх уровня инфляции и установить причины. Работа будет проводиться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.



При выявлении признаков нарушения законодательства ФАС примет меры антимонопольного реагирования.





"AK&M" от 19.04.2019